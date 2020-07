Giocare a Fortnite in compagnia, la gestione di gruppi e amici

Vi spieghiamo brevemente come gestire i vostri contatti, sfruttare il servizio di crossplay e creare gruppi in pochi semplici passaggi, per godere al massimo dell'esperienza offerta dal Battle Royale e condividerla coi vostri amici!

Per non privarvi mai del piacere di giocare coi vostri amici è importante avere una lista da poter consultare in ogni momento che vi possa notificare quando una vostra conoscenza sia online e disponibile ad accettare un invito. Aggiungere un amico è semplicissimo: basta andare sul menu social e cliccare su Aggiungi Amico, inserendo il nickname del giocatore che volete invitare nella vostra lista; potrete farlo anche dal launcher di Epic Games, digitando il nome account del vostro amico. Dal momento che Fortnite è molto diffuso sia su pc che su console il crossplay vi consente di aggiungere qualsiasi amico che abbia collegato il proprio account Epic alla console. Potrete sempre giocare con chiunque, a prescindere dalla piattaforma.

A questo punto, una volta in gioco sarà sufficiente cliccare col destro sul nickname dell'amico (o degli amici) con cui volete giocare e premere su Invita nel gruppo. A seconda delle opzioni del vostro gruppo potrete anche fare in modo che non sia necessario un invito diretto da parte del leader per accedervi, rendendo il gruppo pubblico: in questo caso i vostri amici vedranno il nome del vostro gruppo tra quelli nella lista "Gruppi accessibili", e potranno fare un salto in qualsiasi momento.

Non dimenticate che esiste anche un'app di Fortnite per mobile, molto utile perché consente di formare gruppi (funzionalità "Centro gruppi") e parlare con gli amici prima di iniziare a giocare, per organizzarsi al meglio. Dispone addirittura di una chat vocale! A proposito di chat, segnaliamo anche la presenza dei server Discord ufficiali, che vantano la presenza di quasi 50.000 iscritti. Sono suddivisi per lingua, quindi potrete facilmente conoscere giocatori italiani con cui fare amicizia e vivere tante avventure esilaranti sull'isola. Ricordate soltanto di rispettare tutte le regole di buona condotta che Discord, come ogni servizio di comunicazione online, richiede. Siate sempre educati!

Vediamo infine qualche altre info utile sulla gestione del gruppo. Ora che disponete di una lista amici e avete creato il vostro gruppo, potrete notare che siete (giustamente) il leader del suddetto. Ciò vi consente di rendere il gruppo privato e quindi accessibile soltanto tramite invito, oppure pubblico e quindi visibile, come dicevamo prima, nell'apposita lista. Siete anche nella posizione di promuovere a leader qualsiasi altro membro del gruppo o di cacciare dal gruppo elementi che non volete più all'interno. I gruppi possono ospitare fino a 16 giocatori, utile per quando si voglia giocare a modalità che supportano questo numero come la Creativa o la Rissa a squadre. Infine, potete anche disattivare l'audio dei singoli membri.

Per approfondimenti vi rimandiamo alla pagina ufficiale sulla gestione delle opzioni di gruppo e di chat vocale. Prima di salutarci segnaliamo anche una guida sulle sfide della settimana 7, un'ottima attività da svolgere con i vostri amici!