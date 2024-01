Dove giocare tutti i God of War: console e PlayStation Plus, tutto ciò che dovete sapere

I rumor su God of War Trilogy Remastered vi hanno fatto venire voglia di (ri)giocare i vecchi episodi della serie? Ci rendiamo conto che a quasi vent'anni di distanza dal debutto e tre generazioni dopo è davvero difficile riuscire a reperirli tutti, dunque oggi vi spieghiamo su quali console trovarli ed, eventualmente, in quali abbonamenti si trovano.

Avete vari modi per giocare a tutti i God of War. I più recenti potete acquistarli tranquillamente in formato fisico oppure in versione digitale, mentre per i classici delle passate generazioni potete darvi al mercato dell'usato, a patto che abbiate le vecchie PlayStation in casa per farli girare. La via più breve e accessibile passa in ogni caso per PlayStation Plus, anche se non sempre è praticabile, come potete vedere scorrendo la lista in basso.

Dove trovare tutti i God of War

God of War : è stato lanciato originariamente su PlayStation 2 e successivamente rimasterizzato nell'ambito della God of War HD Collection per PlayStation 3 e PS Vita. La raccolta non è stata convertita per PS4 e non può essere acquistata su PS Store in edizione digitale. In compenso, oggi potete giocare God of War su PS4 e PS5 grazie ad un abbonamento a PlayStation Plus Premium. La versione in catalogo è quella HD per PS3, dunque viene eseguita in streaming;

Adesso sapete dove reperire tutti i giochi nella serie!