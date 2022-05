Giocare gratis con Gold e Game Pass Ultimate: questa settimana c'è anche Call of the Sea

Oltre ad approfittare dei nuovi saldi settimanali su Xbox Store, i giocatori attivi su Xbox One e Xbox Series X|S possono dedicarsi gratuitamente a tre interessanti produzioni.

Prosegue infatti l'iniziativa Free Days Play, che mette a disposizione del pubblico una piccola selezione di titoli da giocare senza alcun costo aggiuntivo per un intero fine settimana. Per il prossimo weekend, il team di Xbox ha deciso di proporre un catalogo composto da tre giochi molto interessanti, che vi riassumiamo di seguito:

Call of the Sea ;

; Sid Meier's Civilization VI ;

; Overcooked! All you can eat;

A partire dalla giornata di oggi - giovedì 5 maggio 2022 - gli utenti abbonati ai servizi Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate potranno dunque approfittare dell'iniziativa per testare liberamente le tre produzioni. La proposta, come sempre per i Free Days Plays, avrà una durata limitata, con scadenza in programma per la giornata di domenica 8 maggio. Un arco di tempo contenuto, ma che potrebbe rivelarsi più che sufficiente - ad esempio - per realizzare una run completa all'interno di Call of the Sea.



In soli pochi giorni, appare invece difficile poter esplorare ogni aspetto dello strategico Firaxis e del coinvolgente Overcooked!. I giocatori incuriositi dai due titoli potranno ad ogni modo testarli senza alcun tipo di costo, per valutarne eventualmente l'acquisto. A tal proposito, segnaliamo peraltro che Sid Meier's Civilization VI è in forte sconto grazie ai saldi Xbox Store.