Dove giocare tutti i GTA? Episodi principali, spin-off e raccolte

Manca ancora un bel po' di tempo per il lancio di GTA 6 , attualmente previsto in un periodo non meglio precisato del 2025, ciò significa che nell'attesa avete l'opportunità di recuperare tutti gli episodi della serie che, per un motivo o per l'altro, non avete giocato negli anni scorsi. Ecco dovete potete trovarli, dal primo all'ultimo.

Dove giocare tutti i GTA?

Serie Principale

Grand Theft Auto (1997) - PlayStation 1, PC e Game Boy Color;

(1997) - PlayStation 1, PC e Game Boy Color; Grand Theft Auto 2 (1999)- PlayStation 1, Dreamcast, PC e Game Boy Color;

(1999)- PlayStation 1, Dreamcast, PC e Game Boy Color; Grand Theft Auto 3 (2001) - PlayStation 2, Xbox, PC, Android e iOS;

(2001) - PlayStation 2, Xbox, PC, Android e iOS; Grand Theft Auto: Vice City (2002) - PlayStation 2, Xbox, PC, Android e iOS;

(2002) - PlayStation 2, Xbox, PC, Android e iOS; Grand Theft Auto: San Andreas (2004) - PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, Xbox 360; (retrocompatibile con Xbox One e Xbox Series X|S), Android e iOS;

(2004) - PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, Xbox 360; (retrocompatibile con Xbox One e Xbox Series X|S), Android e iOS; Grand Theft Auto 4 (2008) - PlayStation 3, Xbox 360 (retrocompatibile con Xbox One e Series X|S) e PC;

(2008) - PlayStation 3, Xbox 360 (retrocompatibile con Xbox One e Series X|S) e PC; Grand Theft Auto 5 e GTA Online (2013) - PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S e PC - N.B. GTA Online ha chiuso su PS3 e Xbox 360;

Spin-off

Grand Theft Auto: Advance (2004) - Game Boy Advance;

(2004) - Game Boy Advance; Grand Theft Auto: Liberty City Stories (2005) - PlayStation 2, PSP, iOS e Android;

(2005) - PlayStation 2, PSP, iOS e Android; Grand Theft Auto: Vice City Stories (2006) - PlayStation 2 e PSP;

(2006) - PlayStation 2 e PSP; Grand Theft Auto: Chinatown Wars (2009) - PSP, Nintendo DS, iOS e Android;

Raccolte e rifacimenti

Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City (2003) - PS3, Xbox 360 (retrocompatibile con Xbox One e Xbox Series X|S) e PC - N.B. Si tratta di una raccolta stand-alone comprendente i due DLC di GTA 4, ossia The Lost and the Damned e The Ballad of Gay Tony;

(2003) - PS3, Xbox 360 (retrocompatibile con Xbox One e Xbox Series X|S) e PC - N.B. Si tratta di una raccolta stand-alone comprendente i due DLC di GTA 4, ossia The Lost and the Damned e The Ballad of Gay Tony; Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition (2021) - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC, Android e iOS - N.B. Comprende i rifacimenti di Grand Theft Auto 3, Vice City e San Andreas realizzati da Grove Street Games. Le versioni mobile per iOS e Android sono attualmente accessibili mediante un abbonamento a Netflix.

Adesso sapete dove trovare tutti gli episodi di Grand Theft Auto, ma per dovere di completezza e chiarezza riteniamo importante fare alcune precisazioni. Alcuni dei capitoli classici non sono mai stati convertiti per console più recenti, dunque richiedono necessariamente uno sguardo al mercato dell'usato per poter essere recuperati. È il caso, ad esempio, di GTA: Advance e GTA: Vice City Stories. È invece andata meglio a GTA: Liberty City Stories e GTA: Chinatown Wars, che possono essere tranquillamente acquistati su Apple App Store e Google Play nelle loro versioni per iOS e Android.

Discorso un po' più complesso per GTA 1 e GTA 2, i quali non risultano essere ufficialmente in commercio su nessuno store digitale. Per un certo periodo di tempo le versioni freeware per PC sono state messe a disposizione al download gratuito da Rockstar Games a questo indirizzo, ma attualmente risulta essere inattivo in Italia. Potrebbero essere ancora in giro sul web, ma vi consigliamo di stare alla larga da fonti non ufficiali.

GTA 3, GTA: Vice City e GTA: San Andreas sono tornati su tutte le piattaforme di gioco moderne con grafica e controlli aggiornati nella controversa Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, dunque sono di facilissima reperibilità. Qualora foste interessati alle versioni originali, potete reperirle facilmente in digitale per PC su Rockstar Store nell'ambito della GTA: The Trilogy da 29,99 euro (non sono attualmente disponibili su Steam). GTA: San Andreas ha anche goduto di una conversione per PS3 e Xbox 360, quest'ultima retrocompatibile anche con One e Series X|S, ma che purtroppo al momento non risulta essere acquistabile in digitale.

Adesso dovreste sapere tutto ciò di cui avete bisogno, dunque non ci resta che augurarvi buon recupero!

