Giocare GTA San Andreas nei panni di Spider-Man? Ci pensa un Modder!

Mentre continuano a rincorrersi senza sosta voci di corridoio sulle caratteristiche di Grand Theft Auto VI e sulla possibile data di uscita del prossimo GTA, c'è chi ancora crea con passione contenuti per GTA: San Andreas.

Tra questi troviamo un abile Modder, impegnato da diverso tempo nella realizzazione di mod per la versione PC del celebre gioco sviluppato dal team di Rockstar Games. Quest'ultimo è attivo su Youtube, dove è presente con un proprio canale, denominato "J16D". Ed è proprio sulla nota piattaforma, che l'utente ha presentato un'anteprima della propria ultima creazione: una mod che consente di giocare a Grand Theft Auto: San Andreas nei panni di Spider-Man!

L'iconico personaggio Marvel, recentemente protagonista dell'apprezzato Marvel'S Spider-Man per Playstation 4, sbarca così nel mondo di GTA, portando con sé costumi, ragnatele ed acrobazie aree. L'ambizioso progetto di J16D attualmente non è ancora ultimato, ma è possibile farsi una prima idea del suo aspetto e di alcune caratteristiche tramite il video di anteprima condiviso su Youtube dal Modder. Come da tradizione, potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare?



La mod creata da J16D non è ancora disponibile per il pubblico, ma l'autore sembra avere intenzione di lavorarci intensamente per aggiungervi ulteriori elementi.