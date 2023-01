Giocare a Kingdom Hearts su mobile, in attesa di Missing-Link

In attesa di vedere come si evolverà il progetto Kingdom Hearts Missing-Link, diamo un'occhiata a quali sono attualmente le possibilità per giocare alla serie su Android e iOS.

Infatti, in virtù anche della volontà di espandere l'universo di Kingdom Hearts su dispositivi mobili proprio mediante il succitato Missing-Link, potreste non essere a conoscenza dell'esistenza di un capitolo mobile già disponibile da tempo anche da noi, ovvero KINGDOM HEARTS Dark Road. Quest'ultimo risulta infatti scaricabile sia dal Play Store (per dispositivi Android) che dall'App Store (per iPhone e iPad).

In questo titolo, che abbiamo approfondito al meglio nella nostra prova di KINGDOM HEARTS Dark Road (pubblicata nel 2020), si esplorano le origini di Xehanort. La genesi del controverso villain viene dunque posta sotto nuova luce: motivo per cui gli appassionati della serie potrebbero voler dare un'occhiata a questo titolo mobile, così anche da iniziare magari "a prendere confidenza" con la piattaforma, in attesa di vedere gli sviluppi del progetto Kingdom Hearts Missing-Link.

Ricordiamo infatti che quest'ultimo rappresenterà un'avventura completamente inedita che proietterà ancora una volta i giocatori nel Reame di Cuori. Il gameplay condurrà gli appassionati a esplorare la suggestiva ambientazione di Scala ad Caelum, nonché altri scenari. Sì, si tratterà di un titolo che vedrà la luce esclusivamente su mobile.