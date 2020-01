Giocare a Minecraft con l'elettroshock: la trovata di due YouTuber

Il mondo dei videogiochi e degli YouTuber è pieno di folli, e su questo probabilmente siamo tutti d'accordo. Proprio per questo non è raro imbattersi in storie più o meno controverse, ma che alla fine fanno sì che ci chiediamo tutti la stessa domanda: "Perché?". Quella che stiamo raccontarvi, è una di queste.

Due YouTuber, chiamati Dream e GeorgeNotFound, hanno trovato un modo per giocare a Minecraft, che renda il gioco meno rilassante e decisamente più inquietante. In pratica hanno comprato un collare elettrificato per cani, lo hanno applicato al loro braccio, e collegato al gioco tramite una scheda Arduino, facendo in modo che ogni volta che il giocatore ricevesse dei danni nel gioco, subisse anche una scossa dal collare.

Come dite? "Perché?" Beh, vi avevamo avvertito. A quanto pare peraltro i due ci stavano provando da tempo prima di riuscire a trovare il metodo per farlo. Alla fine ce l'hanno fatto, e come potete vedere dal video, l'inizio è piuttosto leggero, ma poi le cose iniziano a farsi decisamente più intense.

Non preoccupatevi in ogni caso, i due stanno bene, perlomeno dal punto di vista fisico, e il video se piace il tipo di umorismo può anche strappare un sorriso. Noi però nel dubbio vi raccomandiamo il classico "Don't try this at home".

Per quanto riguarda il gioco invece, si è parlato di una chiusura dei server di Minecraft nei giorni scorsi, ma si tratta di una bufala. A proposito, avete già visto la riproduzione di Hogwarts in Minecraft?