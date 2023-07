Giocare a Minecraft con una vera ascia? Qualcuno c'è riuscito, ma sembra molto pericoloso!

Di controller strani e assurdi ne abbiamo visti tantissimi e ve ne abbiamo parlato più volte su queste pagine, tuttavia adesso andiamo oltre il concetto di controller fuori di testa: qualcuno ha infatti pensato di utilizzare una vera ascia per giocare a Minecraft!

L'idea è dello YouTuber Teenenggr, che ha deciso di utilizzare una ascia vera e propria come controller per Minecraft, insieme ad un piccone. Assurdo direte voi, come è possibile? Eppure c'è riuscito, utilizzando una scheda di gestione degli input e un controller (vero) programmato per l'occasione... e un pollo di gomma, ma questa è una storia troppo lunga da spiegare.

Il progetto di Teenenggr, per quanto abbastanza assurdo sulla carta, funziona anche se non perfettamente, e lo stesso YouTuber ha iniziato a tirare accettate ad una tavola di legno per ottenere dei blocchetti nel gioco. D'accordo, questo sistema di controllo è macchinoso, poco preciso e limitato, dal momento che permette di eseguire solamente azioni molto basiche, tuttavia dimostra come la creatività sia spesso al servizio dei videogiochi.

In passato abbiamo visto chi ha giocato a Elden Ring con delle banane e chi ha trasformato un controller giocattolo Fisher Price in un vero joypad Xbox, nel caso Teenenggr si va oltre con ascia e piccone. E se mai vi venisse voglia di provarci a casa, fate attenzione: la sicurezza al primo posto!