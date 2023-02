Si può giocare offline a Genshin Impact o serve per forza una connessione Internet?

Genshin Impact è uno dei videogiochi più popolari degli ultimi anni, un gioco di enorme successo sia in Asia che sui mercati occidentali, con decine di milioni di giocatori attivi su PC, mobile e console. Ma si può giocare offline a Genshin Impact oppure no?

Genshin Impact nasce come gioco online a supporto continuo, pur non essendo un gioco di ruolo online nel senso tradizionale del termine o un MMO classico, Genshin Impact non può essere giocato offline. La connessione a Internet è necessaria per giocare, dal momento che caratteristiche e progressi del personaggio sono legati al proprio account HoYoverse, inoltre essendo un gioco a sviluppo continuo, gli autori lanciano continuamente nuove sfide ed eventi speciali.

E' vero, Genshin Impact può essere giocato anche in solitaria e non obbligatoriamente affrontato come un gioco multiplayer, tuttavia non c'è modo di giocare offline, in assenza di una connessione a Internet attiva, non si potrà giocare a Genshin Impact.

Genshin Impact è un gioco gratis free to play disponibile su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5 e dispositivi mobile iOS e Android. Una versione di Genshin Impact per Nintendo Switch è in fase di sviluppo ma non c'è ancora una data di uscita precisa per l'edizione dedicata alla console ibrida della casa diKyoto.