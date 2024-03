Giocare Ori su Xbox Game Pass 'non aiuta gli sviluppatori', dice Moon Studios

Dopo che Moon Studios ha fissato la data per l'Early Access di No Rest for the Wicked, Action/Adventure fortemente ambizioso, per la compagnia austriaca si avvicina un momento fondamentale in cui necessita del supporto dei suoi fan. E quel supporto passa anche attraverso l'acquisto dei precedenti giochi del team, i due Ori.

Proprio per questo attraverso Twitter/X il CEO di Moon Studios, Thomas Mahler, ha chiesto ai fan di comprare Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps attraverso Steam, senza però citare subito la disponibilità del gioco anche attraverso gli store Nintendo e Xbox. Incuriosito, un follower ha dunque chiesto a Mahler perché non consiglia di acquistare i due Ori dallo store Xbox, suscitando la diretta risposta del CEO: "Perché altrimenti le persone lo giocherebbero attraverso Xbox Game Pass, e questo non aiuta Moon Studios".

La risposta di Mahler non è passata inosservata, suscitando di conseguenza le reazioni di numerosi giocatori in difesa di Xbox e del suo Game Pass. In merito al fatto che il servizio Microsoft possa essere d'aiuto per uno sviluppatore, il numero uno di Moon Studios ha sostenuto che "se sei uno sviluppatore più piccolo e ricevi in anticipo un compenso per far inserire il tuo gioco sul Game Pass e poi ottiene un successo enorme, allora è grandioso. Ho voluto però far notare che arrivati a questo punto Moon Studios non trarrebbe alcun vantaggio dalle persone che giocano gli Ori attraverso Game Pass, dunque non è il modo migliore per supportarci".

Le affermazioni di Mahler hanno dunque creato una sentita discussione tra i follower e appassionati Xbox, con lo stesso autore che ha dunque precisato di non avere assolutamente nulla contro Microsoft e ricordando al contrario che il suo team esiste proprio grazie al supporto avuto in passato dal colosso di Redmond: "Moon Studios non esisterebbe senza Microsoft, così come non esisterebbero i giochi indie su console. Microsoft e Xbox hanno raggiunto innumerevoli obiettivi rendendo migliore l'industria".

Nonostante le precisazioni la polemica non si è placata, spingendo Mahler a un ulteriore post chiarificatore: "Ragazzi, non mi è mai importato quale console avete sotto le vostre TV e non mi interessa da che parte state, anzi proprio come Phil Spencer io penso che ogni gioco dovrebbe funzionare su ogni piattaforma. Anche perché fondamentalmente queste 'scatole' sono praticamente identiche. Lasciate dunque che le persone si godano i bei giochi!".

Cosa ne pensate delle parole di Thomas Mahler? Non perdetevi nel frattempo la nostra anteprima di No Rest for the Wicked, così da scoprire le nostre sensazioni sulla prossima opera dello studio austriaco.