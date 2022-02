Giocare su PC costa troppo? In Giappone si può affittare un appartamento con PC da gaming!

Direttamente dal Giappone, arriva l'iniziativa "e-room", con la possibilità di affittare mini-appartamenti equipaggiati con tutto il necessario per il gaming su PC.

L'idea è di Basara, azienda nipponica attiva nel settore dell'e-sport. Con l'obiettivo di favorire la crescita di nuovi talenti del settore, la compagnia ha deciso di attrezzare una serie di piccoli monolocali, nel cui arredamento fosse già incluso un PC da gaming dalle ottime prestazioni. Le tariffe richieste per affittare una delle strutture spaziano tra i 300 e i 600 euro mensili circa, con il prezzo che varia in relazione alla fascia di hardware proposto.



Di seguito, vi riportiamo alcuni dettagli relativi ai due "estremi" tra le proposte della compagnia, con appartamenti pensati per principianti e veri esperti:

Piano Principiante : con un affitto mensile di 39.000 Yen (ovvero circa 300 euro ), include un PC equipaggiato con una NVIDIA GeForce GTX1650, un SSD da 480 GB e un processore Intel Core i7;

: con un affitto mensile di 39.000 Yen (ovvero ), include un PC equipaggiato con una NVIDIA GeForce GTX1650, un SSD da 480 GB e un processore Intel Core i7; Piano Elite: con un affitto mensile di 69.000 Yen (ovvero circa 600 euro), propone un PC equipaggiato con una NVIDIA GeForce RTX3070Ti, un SSD da 1 TB e un processore AMD Ryzen 7 5800X;

Ovviamente, a questi ultimi si aggiungono ulteriori opzioni intermedie, per un'offerta che risulta essere sorprendentemente variegata. Tali soluzioni, definite "e-Room" sono per ora disponibili in poche città del Giappone, ma il team di Basara è pronto a espandere il progetto.