Giocare a Pokémon Rosso su una calcolatrice? Ora si può

"Mamma, mi serve una calcolatrice più potente!". Da oggi potete ufficialmente usare questa scusa per poter giocare indisturbati ai Pokémon di vecchia generazione, per un po' di retrogaming dal sapore veramente nerd e retrò.

Stiamo ovviamente scherzando, nessuno vuole che sacrifichiate ore di studio per giocare coi Pokémon, ma è comunque interessante e sfizioso il video che sta girando in rete in queste ore, che dimostra come sia possibile giocare con Pokémon Rosso, per l'appunto, utilizzando una calcolatrice.

Il modello in questione è la TI-83 di Texas Instruments, sulla quale è possibile far girare una copia di Pokémon Rosso, Blu o Giallo, essendo la calcolatrice dotata di un processore molto simile a quello del Game Boy originale, e dunque in linea teorica può riprodurre i giochi della celebre console portatile di Nintendo.

Come detto in apertura, su reddit è comparso anche un video che mostra in azione il videogame sul particolare dispositivo. Insomma, se Nintendo Switch vi risulta scomoda, o se cercate un modo per camuffare le vostre ore di gaming, da oggi avete uno strumento in più.

Ma occhio: noi non vi abbiamo detto niente...

Intanto, se cercate novità sul nuovo gioco delle celebri creaturine, Pokémon Spada e Scudo saranno presenti al World Hobby Fair, per cui aspettatevi nuove informazioni a riguardo.