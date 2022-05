Dove giocare a Poppy Playtime, il gioco horror dei Me Contro Te con Huggy Wuggy?

Nonostante il primo capitolo sia uscito ad ottobre 2021, Poppy Playtime sta improvvisamente godendo in questo periodo di una fama oltre ogni aspettativa, con il mostruoso giocattolo Huggy Wuggy che ha iniziato a popolare gli incubi dei giocatori con la sua inquietante forma.

L'opera firmata MOB Games è un survival horror ambientata in uno scenario oscuro e claustrofobico dove lo scopo è risolvere rompicapi e sopravvivere agli orrori che ci circondano. Se siete interessati al gioco, sapete dove si può giocare a Poppy Playtime? Il titolo è attualmente disponibile su Steam, con il primo capitolo distribuito tramite free-to-play, dunque accessibile a chiunque senza dover spendere un centesimo (al contrario, il Capitolo 2 è presente come DLC a pagamento).

Il gioco horror è inoltre uscito anche per sistemi mobile iOS e Android, sebbene in questo caso anche il Capitolo 1 sia accessibile solo a pagamento. In ogni caso, per giocare a Poppy Playtime basta avere uno smartphone o un account Steam, ancora meglio in quest'ultimo caso essendo accessibile gratis. Per il momento invece tutto tace sul possibile arrivo dell'opera anche su console: gli sviluppatori non hanno confermato l'arrivo di Poppy Playtime su Nintendo Switch o su console PlayStation e Xbox, ma non è da escludere che nel prossimo futuro la situazione cambi.

Di recente a Milano sono stati sequestrati 500 peluche Huggy Wuggy di Poppy Playtime. Per restare appunto in tema, ecco che cosa è Huggy Wuggy di Poppy Playtime.