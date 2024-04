Giocare alla PS5 senza controller: come usare il telefono al posto del DualSense

Se il vostro DualSense è guasto o per qualche ragione non potete utilizzarlo per giocare, sappiate che esiste un sistema attraverso il quale è possibile utilizzare uno smartphone o un tablet come se fosse un controller di PlayStation 5.

A prescindere da quale sia la motivazione per cui volete giocare con la vostra PlayStation 5 con lo smartphone al posto del controller, sappiate che la funzione di vostro interesse prende il nome di Remote Play.

A tal proposito, il primo passo per procedere con l'uso del controller alternativo al DualSense bisogna abilitare il Remote Play dalle opzioni della console di ultima generazione targata Sony. Recatevi innanzitutto nel menu delle impostazioni: premete Triangolo nella schermata principale e, quando il cursore è nell'angolo in alto a destra, cliccate sulla piccola icona a forma di ingranaggio. Scorrete tra le varie voci del menu fino ad individuare Sistema, quindi spostatevi su Riproduzione Remota e attivate la prima opzione sulla destra, Abilita Riproduzione Remota.

Ora che è tutto pronto su console, non resta altro da fare che installare l'applicazione ufficiale PS Remote App sul dispositivo che volete utilizzare come controller. Potete installare l'app su uno smartphone, un tablet o persino su PC, così da usare un controller diverso dal DualSense. Sui dispositivi portatili, invece, utilizzerete lo schermo touch come se fosse un pad, anche per quello che riguarda i due stick analogici. Dopo aver installato l'app, seguite le istruzioni a schermo per collegare il vostro dispositivo a PlayStation 5 e, nel giro di qualche secondo, potrete prendere il controllo della console.

Ecco di seguito i link per il download dell'applicazione ufficiale:

