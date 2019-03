Giocare a PUBG è illegale in India, arrestati dieci studenti

Dieci studenti indiani sono stati arrestati nelle scorse ore, accusati di aver giocato a PlayerUnknown's Battlegrounds, titolo bandito nella regione del Gujarat, come riportato da numerosi quotidiani locali.

A fine febbraio il governo indiano ha letteralmente bannato PUBG da numerose zone del paese, secondo le autorità il gioco fornirebbe "un'esperienza troppo violenta", inoltre nei mesi precedenti si sono verificati numerosi casi di assuefazione, con ragazzi che hanno saltato intere settimane di scuola perchè impegnato a giocare a PlayerUnknown's Battlegrounds.

I dieci studenti in questione sono stati arrestati perchè sorpresi a giocare nel cortile della propria scuola, sebbene non in orario di lezione ma durante una pausa. Bluehole sta lavorando con le autorità indiane per cercare un rimedio a questa situazione, modificando alcuni aspetti del gioco secondo i feedback del governo indiano, nel frattempo però il "fenomeno PUBG" sembra aver conquistato i giovani indiani.

Numerose associazioni di genitori ed educatori sociali hanno iniziato una vera e propria crociata per evitare che il gioco possa essere scaricato o acquistato dai ragazzi indiani, con l'obiettivo di mettere fine a quella che è diventata in breve tempo una vera e propria emergenza sociale in India.

Nonostante abbia perso terreno nei confronti di titoli ben più popolari come Fortnite e Apex Legends, PlayerUnknown's Battlegrounds resta ad oggi uno dei Battle Royale più giocati, con oltre trenta milioni di utenti attivi.