Si può giocare a Rainbow Six Siege su PS4 senza Plus?

Con l’arrivo della Stagione 1 dell’Anno 6 di Rainbow Six Siege, che porta con sé la nuova espansione Crimson Heist e il nuovo operatore Flores, molti giocatori potrebbero voler sfruttare la settimana di gioco gratuita per provare lo sparatutto tattico targato Ubisoft.

Fino al 25 marzo sarà quindi possibile scaricare e giocare al comparto multigiocatore di Rainbow Six Siege senza alcun costo, e senza la necessità di dover sottoscrivere un abbonamento al servizio di PlayStation Plus, come accade sostanzialmente per tutti i videogiochi di tipo free-to-play presenti sullo store digitale di PlayStation. Allo scadere del periodo di prova gratuita, tuttavia, per poter giocare a Rainbow Six Siege in modalità multigiocatore, che è poi la modalità principale del gioco e quella nella quale è possibile sperimentare il maggiore grado di sfida, sarà però necessario possedere un abbonamento a PlayStation Plus attivo e collegato al proprio account.

In passato sembrava che Sony e Ubisoft avessero deciso di rimuovere l’obbligatorietà del PlayStation Plus per Rainbow Six Siege e furono in molti a sperare che questa mossa si rivelasse definitiva e duratura. Dopo poco tempo però venne rivelato che si era trattato semplicemente di un errore del negozio digitale di PlayStation, e l’obbligatorietà della sottoscrizione al servizio PlayStation Plus venne ripristinata.