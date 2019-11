Giocare Red Dead Redemption 2 nei panni di un'aquila? Ora si può

Chi di voi non ha mai sognato di osservare gli splendidi panorami di Red Dead Redemption 2 dall'alto, magari volando come se foste un'aquila? Bene, da adesso si può. Modificando il salvataggio della propria versione PC del gioco, alcuni utenti hanno scoperto di poter giocare nei panni di diversi animali.

Su Nexus Mods infatti, è presente una serie di file caricati dall'utente TanyaeNorth, che permette di scambiare il personaggio di Arthur con diversi altri modelli del gioco, tra cui gli animali appunto. Non tutti funzionano, ad esempio i granchi per qualche motivo risultano invisibili, ma sono state raccolte testimonianze di giocatori che sono riusciti a trasformarsi in una pantera e in un'aquila, riuscendo addirittura a volare per tutta la mappa di gioco.

Per farlo è sufficiente trovare il vostro file di salvataggio (naturalmente vi consigliamo di effettuare almeno una copia di backup, nel caso qualcosa andasse storto) all'interno del Rockstar Games Launcher ed esaminarlo. A quel punto basta sostituire il file del modello di Arthur, che dovrebbe essere chiamato SRDR30000, con quello del proprio animale desiderato, et voilà.

Come detto, non tutti i modelli di animale, o anche esseri umani, funzionano, ma è sicuramente qualcosa di sfizioso, se aveste voglia di smanettare un minimo sul vostro PC.

Nel frattempo Rockstar Games ha diffuso una patch per Red Dead Redemption 2, che risolve alcuni dei problemi presentati al lancio. La software house ha anche diffuso i dati di vendita di RDR2, GTA V e Borderlands 3, davvero impressionanti.