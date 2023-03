Giocare con un rotolo di carta igienica? Da oggi si può con Give Me Toilet Paper su Switch

"Quando scappa scappa!", verrebbe da esclamare osservando Give Me Toilet Paper: il nuovo platform di Takahiro Miyazawa appena approdato su Switch chiede ai giocatori di inserire un Joy-Con all'interno di un rotolo di carta igienica per controllare un rotolo digitale e aiutarlo a superare tutta una serie di ostacoli.

Se la descrizione del gameplay di Give Me Toilet Paper vi sembra assurda, è solo perché non avete ancora visto il trailer di presentazione che trovate in calce alla notizia, con un uomo d'affari giapponese chiuso in bagno che si dispera per essere rimasto senza carta igienica, salvo poi gioire per la miracolosa comparsa di un rotolo.

Al netto di queste bizzarrie, l'impianto ludico di Give Me Toilet risulta essere insolitamente originale e divertente, o almeno è questa l'impressione che riusciamo a ricavarne osservandolo in azione nel filmato dimostrativo realizzato dallo stesso sviluppatore. Dopo aver opportunamente inserito il Joy-Con all'interno del rotolo di carta igienica, basta una qualsiasi superficie piana (come un foglio rigido di cartone) per controllare il movimento del rotolo ingame e consentirgli di superare ostacoli come torrette laser, rotoli con spuntoni acuminati e trappole d'ogni sorta.

Qualora foste interessati, trovate Give Me Toilet Paper! su Nintendo eShop. Per rimanere in tema, sapevate che nella fase più acuta della pandemia da Coronavirus negli USA i giocatori di Fallout 76 hanno fatto scorta di carta igienica?