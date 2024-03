Dove giocare tutta la serie Ratchet & Clank? Episodi principali, spin-off e rifacimenti

Avete amato Rachet & Clank Rift Apart e vi è venuta voglia di recuperare l'intera serie di Insomniac Games? Vi comprendiamo perfettamente, tuttavia dovrete armarvi di pazienza, dal momento che gli episodi sono molteplici e sparpagliati su diverse piattaforme PlayStation.

Dove giocare tutti i Ratchet & Clank?

Serie principale

Ratchet & Clank (2002) - PlayStation 2

(2002) - PlayStation 2 Ratchet & Clank 2: Fuoco a Volontà (2003) - PlayStation 2

(2003) - PlayStation 2 Ratchet & Clank 3 (2004) - PlayStation 2

(2004) - PlayStation 2 Ratchet & Clank: Gladiator (2005) - PlayStation 2

(2005) - PlayStation 2 Ratchet & Clank: Armi di Distruzione (2007) - PlayStation 3

(2007) - PlayStation 3 Ratchet & Clank: Alla Ricerca del Tesoro (2008) - PlayStation 3

(2008) - PlayStation 3 Ratchet & Clank: A Spasso nel Tempo (2009)

(2009) Ratchet & Clank: Nexus (2013) - PlayStation 3

(2013) - PlayStation 3 Ratchet & Clank: Rift Apart (2021) - PlayStation 5

Spin-off

Ratchet & Clank: Going Mobile (2005) - Telefoni Cellulari (non più reperibile)

(2005) - Telefoni Cellulari (non più reperibile) Ratchet & Clank: L'Altezza Non Conta (2007) - PlayStation 2 e PSP

(2007) - PlayStation 2 e PSP Agente Segreto Clank (2008) - PlayStation 2 e PSP

(2008) - PlayStation 2 e PSP Ratchet & Clank: Tutti Per Uno (2011) - PlayStation 3

(2011) - PlayStation 3 Ratchet & Clank: QForce (2012) - PlayStation 3 e PS Vita

(2012) - PlayStation 3 e PS Vita Ratchet and Clank: Before the Nexus (2013) - Android e iOS

Raccolte e rifacimenti



The Ratchet & Clank Trilogy (2012) - PlayStation 3 e PlayStation Vita - N.B. Trattasi di una raccolta contenente le versioni rimasterizzate dei primi tre episodi della serie

(2012) - PlayStation 3 e PlayStation Vita - N.B. Trattasi di una raccolta contenente le versioni rimasterizzate dei primi tre episodi della serie Ratchet & Clank (2016) - PlayStation 4 (retrocompatibile su PS5 con patch per i 60fps) - Trattasi di una versione re-immaginata del primo episodio della serie sviluppato a supporto del film d'animazione di Blockade, Rainmaker e Sony Computer Entertainment del 2016

Giochi disponibili su PlayStation Plus Extra e/o Premium

Come avrete sicuramente notato scorrendo l'elenco soprariportato, oggigiorno recuperare i giochi di Ratchet & Clank potrebbe risultare alquanto difficile, essendo sparpagliati su console fuori commercio come PlayStation 3, PSP e PS Vita. In parziale soccorso giunge PlayStation Plus, che offre agli abbonati dei tier Extra e Premium un'ampia (seppur non completa) selezione di classici.

Nello specifico, nel catalogo di PlayStation Plus Premium trovano posto le versioni PlayStation 3 (riproducibili in streaming) di tutta la serie principale e alcuni spin-off:

Ratchet & Clank

Ratchet & Clank 2: Fuoco a Volontà

Ratchet & Clank 3

Ratchet & Clank: Gladiator

Ratchet & Clank: Armi di Distruzione

Ratchet & Clank: Alla Ricerca del Tesoro

Ratchet & Clank: A Spasso nel Tempo

Ratchet & Clank: Tutti per Uno

Ratchet & Clank: QForce

Ratchet & Clank: Nexus

Tra i vecchi titoli, mancano dunque all'appello in PlyaStation Plus Premium solamente i due spin-off per PSP Ratchet & Clank: L'Altezza non Conta e Agente Segreto Clank.

Nel catalogo di PlayStation Plus Extra (accessibile anche agli abbonati Premium) è invece disponibile Ratchet & Clank: Rift Apart per PlayStation 5. Risulta invece assente Ratchet & Clank (2016), che è tuttavia di facile reperibilità sia in formato fisico che digitale e a fatto parte per lungo tempo della PlayStation Plus Collection.