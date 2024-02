Dove giocare tutta la serie di The Witcher? Episodi principali e spin-off

Manca ancora un bel po' di tempo al lancio di The Witcher Polaris e ancora di più a quello del remake del primo episodio della serie, dunque avete tutto il tempo per recuperare o riscoprire l'intera saga con protagonista lo strigo Geralt di Rivia e il suo mondo. Ecco dove potete trovare tutti gli episodi della serie The Witcher.

Dove è possibile giocare i The Witcher?

Serie Principale

The Witcher (2007) : il primo episodio della serie è disponibile solo ed esclusivamente su PC e Mac OS, non essendo mai stato convertito per console. Potete acquistarlo via Steam e GOG , dove è disponibile in Edizione Enhanced, e Mac App Store;

: il primo episodio della serie è disponibile solo ed esclusivamente su PC e Mac OS, non essendo mai stato convertito per console. Potete acquistarlo via , dove è disponibile in Edizione Enhanced, e Mac App Store; The Witcher 2 Assassin's of Kings (2011) : lanciato su PC nel 2011, l'anno successivo è arrivato anche su Xbox 360 in Enhanced Edition segnando il debutto della serie su console. Oggi potete dunque acquistarlo su Steam, GOG e Mac App Store (versioni Windows, MacOS e Linux), in versione fisica per Xbox 360 (se siete abbastanza fortunati da trovare una copia usata o un fondo di magazzino) e in versione digitale su Xbox Store. Quest'ultima, oltre a girare su Xbox 360, è anche giocabile su Xbox One e Series X|S grazie al programma di retrocompatibilità (con tutti i miglioramenti grafici del caso);

: lanciato su nel 2011, l'anno successivo è arrivato anche su in Enhanced Edition segnando il debutto della serie su console. Oggi potete dunque acquistarlo su Steam, GOG e Mac App Store (versioni Windows, MacOS e Linux), in versione fisica per Xbox 360 (se siete abbastanza fortunati da trovare una copia usata o un fondo di magazzino) e in versione digitale su Xbox Store. Quest'ultima, oltre a girare su Xbox 360, è anche giocabile su grazie al programma di retrocompatibilità (con tutti i miglioramenti grafici del caso); The Witcher 3: Wild Hunt (2015): ad oggi è l'episodio di più facile reperibilità, essendo acquistabile su PC via Steam e GOG e nelle versioni specifiche per PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Sulle medesime piattaforme sono giocabili anche le espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine.

Spin-Off

The Witcher Crimson Trail (2007) : è stato lanciato sui cellullari dell'epoca in formato JAVA, ora risulta essere irreperibile in via ufficiale;

: è stato lanciato sui cellullari dell'epoca in formato JAVA, ora risulta essere irreperibile in via ufficiale; The Witcher Adventure Game (2014) : l'adattamento digitale del gioco da tavolo è disponibile su PC via Steam e GOG, e su IPad via App Store. Non risulta al momento disponibile su Mac, iPhone e Android, piattaforme sulle quali era stato messo a disposizione al lancio;

: l'adattamento digitale del gioco da tavolo è disponibile su PC via Steam e GOG, e su IPad via App Store. Non risulta al momento disponibile su Mac, iPhone e Android, piattaforme sulle quali era stato messo a disposizione al lancio; The Witcher Battle Arena (2015) : è uscito su iOS, Android e Windows Phone, ma is server sono stati chiusi nel giro di pochi mesi;

: è uscito su iOS, Android e Windows Phone, ma is server sono stati chiusi nel giro di pochi mesi; Gwent The Witcher Card Game (2018) : il gioco di carte collezionabili spin-off di The Witcher 3 può essere giocato in formato free-to-play su PC, MacOS, iOS e Android. Originariamente è stato lanciato anche su PS4 e Xbox One, ma queste versioni sono state dismesse nel 2020;

: il gioco di carte collezionabili spin-off di The Witcher 3 può essere giocato in formato free-to-play su PC, MacOS, iOS e Android. Originariamente è stato lanciato anche su PS4 e Xbox One, ma queste versioni sono state dismesse nel 2020; Thronebreaker The Witcher Tales (2018) : questo gioco di ruolo può essere acquistato su PC via Steam e GOG, PlayStation (retrocompatibile con PS5), Xbox One (retrocompatibile con Series X|S), Nintendo Switch, iOS e Android;

: questo gioco di ruolo può essere acquistato su PC via Steam e GOG, PlayStation (retrocompatibile con PS5), Xbox One (retrocompatibile con Series X|S), Nintendo Switch, iOS e Android; The Witcher Monster Slayer (2021): questo gioco in realtà aumentata per iOS e Android è stato ufficialmente chiuso nel 2023, dunque non può più essere giocato.

Adesso sapete dove trovare tutti i The Witcher! Non ci resta che augurarvi buon divertimento in atteso del prossimo, grande capitolo della saga.