Dove giocare tutti i Souls di FromSoftware, da Demon's Souls a Elden Ring

Tutto questo gran parlare di Elden Ring e della sua espansione Shadow of the Erdtree vi ha fatto venire voglia di recuperare tutte le opere di FromSoftware che hanno contribuito a dare forma al fenomeno dei Souls? Siete giunti nel posto giusto, perché adesso vi diciamo dove trovare ognuno di quei giochi, da Demon's Souls ad Elden Ring.

Dove giocare tutti i souls di FromSoftware?

I giochi originali

Demon's Souls (2009) - PlayStation 3

- PlayStation 3 Dark Souls (2011) - PlayStation 3, Xbox 360 (retrocompatibile con Xbox One e Series X|S) e PC ( su Steam è stata sostituita dalla versione Remastered)

- PlayStation 3, Xbox 360 (retrocompatibile con Xbox One e Series X|S) e PC ( su Steam è stata sostituita dalla versione Remastered) Dark Souls 2 (2014) - PlayStation 3, Xbox 360 (retrocompatibile con Xbox One e Series X|S) e PC (su Steam è stata sostituita dalla versione Scholar of the First Sin)

- PlayStation 3, Xbox 360 (retrocompatibile con Xbox One e Series X|S) e PC (su Steam è stata sostituita dalla versione Scholar of the First Sin) Bloodborne (2015) - PlayStation 4 (retrocompatibile con PS5)

- PlayStation 4 (retrocompatibile con PS5) Dark Souls 3 (2016) - PlayStation 4 (retrocompatibile con PS5), Xbox One (retrocompatibile con Xbox Series X|S) e PC

- PlayStation 4 (retrocompatibile con PS5), Xbox One (retrocompatibile con Xbox Series X|S) e PC Sekiro: Shadows Die Twice (2019) - PlayStation 4 (retrocompatibile con PS5), Xbox One (retrocompatibile con Xbox Series X|S) e PC

- PlayStation 4 (retrocompatibile con PS5), Xbox One (retrocompatibile con Xbox Series X|S) e PC Elden Ring (2022) - PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC

Remake e rimasterizzazioni

Dark Souls 2: Scholar of the First Sin (2015) - PlayStation 4 (retrocompatibile con PS5), Xbox One (retrocompatibile con Xbox Series X|S) e PC

- PlayStation 4 (retrocompatibile con PS5), Xbox One (retrocompatibile con Xbox Series X|S) e PC Dark Souls Remastered (2018) - PlayStation 4 (retrocompatibile con PS5), Xbox One (retrocompatibile con Xbox Series X|S), Nintendo Switch e PC

- PlayStation 4 (retrocompatibile con PS5), Xbox One (retrocompatibile con Xbox Series X|S), Nintendo Switch e PC Demon's Souls Remake (2020) - PlayStation 5

Questo è quanto, adesso sapete dove è possibile trovare e giocare tutti i souls sviluppati da FromSoftware. La scelta più indicata per chi vuole recuperarli tutti quanti in un sol boccone è senza dubbio PlayStation 5, sulla quale girano tutti, con l'eccezione del solo Demon's Souls originale (opportunamente sostituito dal Remake di Bluepoint). Aggiungiamo infine che la futura espansione di Elden Ring, Shadow of the Erdtree, uscirà sulle medesime piattaforme del gioco base.