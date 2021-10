Giocare spendendo pochissimo: giochi PS4 e PS5 a meno di 2 euro!

Quali sono i migliori giochi sul PlayStation Store a meno di due euro? Con i saldi di ottobre arrivano anche nuovi giochi in vendita ad un prezzo piccolissimo, certo non aspettatevi grandi produzioni AAA o AA ma vi assicuriamo che le sorprese non mancano.

Al prezzo di 1.99 euro troviamo Slender The Arrival (perfetto per Halloween) mentre MXGP The Official Motocross Videogame costa 1,49 euro. L'avventura Virginia costa in offerta 1.99 euro, Lichdom Battlemage è in promozione a 1.49 euro e segnaliamo anche Dynamite Fishing a 99 centesimi. E ancora Ninjin Clash of Carrots a 1.99 euro, Four Sided Fantasy e Bear With Me The Lost Robots a 1.49 euro l'uno, così come Monopoly Deal e MotoGP 14, infine Four Sided Fantasy è in offerta a 99 centesimi.

Manca purtroppo il trittico delle produzioni Square Enix spesso in vendita a 1.99 euro: Tomb Raider Definitive Edition, Thief e Murdered Souls Suspect, tre giochi datati (usciti tutti nel 2014) ma che a meno di due euro possono certamente essere ancora presi in considerazione.

La scelta al momento non è vastissima, per la maggior parte si tratta di giochi indipendenti o AAA datati come MotoGP 14, alzando un pochino il budget ecco una selezione dei migliori giochi PS4 a meno di quattro euro.