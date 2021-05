Giocare a Tetris per Game Boy in multiplayer online? Adesso è possibile farlo

Tetris è entrato a far parte della storia dell'industria videoludica, e negli anni passati ha contribuito in maniera significativa al successo del Game Boy di Nintendo. I giocatori, all'epoca, si divertivano a confrontarsi fra loro in locale, ma trovare oggi uno sfidante è un'impresa a dir poco ardua.

Stacksmashing, utente Twitter e YouTuber già noto per diversi lavori di hacking e homebrewing, ha recentemente rivolto la sua attenzione al Game Boy, console che porta ormai sul groppone più di 30 anni, per riuscire ad integrare le funzionalità multiplayer online all'interno di Tetris, che come detto permetteva di interagire fra due utenti soltanto in locale tramite tethering.

L'idea è nata dagli esperimenti di Stackmashing con l'estrazione di Bitcoin direttamente dal Game Boy, che richiedeva lo sviluppo di un PCB personalizzato (un circuito stampato) collegato a un Raspberry Pi Pico che consentisse alla porta di collegamento della console handheld di connettersi a una porta USB standard. Il Game Boy che avvia il testa a testa online diventa il server di gioco, inviando un elenco di tetramini predeterminati per ogni giocatore e tenendo traccia di quale utente cancella per primo 30 righe o chi per primo arriva a toccare il limite superiore dello schemo e perde la partita.

Per realizzare la sua ingegnosa idea, Stackmashing ha creato due programmi personalizzati: un client locale da eseguire su computer a cui è connesso il Game Boy tramite l'adattatore USB, e un server di gioco online che funge da sostituto virtuale per il Game Boy principale: entrambi sono disponibili per il download su GitHub. Il server imposta le partite, assegna l'elenco dei tetramini, configura quale versione del tema di Tetris verrà riprodotta, tiene traccia dei progressi del gioco e fornisce codici di accesso personalizzati che i giocatori remoti possono utilizzare per partecipare a una partita.