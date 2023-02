Dove si può giocare The Last of Us, si trova su PlayStation Plus?

Vi siete appassionati alla serie TV The Last of Us in onda su Sky e Now e volete giocare con il gioco che ha ispirato il serial televisivo? Magari siete abbonati a PlayStation Plus e volete sapere se il gioco è disponibile per gli abbonati PS Plus? Facciamo chiarezza.

Dove si può giocare The Last of Us? Il primo gioco della serie (intitolato, appunto, semplicemente The Last of Us) è uscito su PlayStation 3 nel giugno 2013 ed è stato ripubblicato su PlayStation 4 nel 2014 con il titolo The Last of Us Remastered, in una versione che include anche il DLC Left Behind incentrato sul passato di Ellie.

The Last of Us Remastered è in vendita su PlayStation Store a 19.99 euro ma se siete abbonati a PlayStation Plus potete trovare il gioco nel catalogo Premium, in versione completa e senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo. In alternativa, The Last of Us Remastered è disponibile nella PlayStation Plus Collection, la raccolta sarà disponibile solo fino al 9 maggio, dopo questa data verrà rimossa dal PlayStation Store.

Se invece voleste giocare a The Last of Us Parte 1, ovvero il remake di The Last of Us, in questo caso non avete troppe alternative dal momento che il remake di TLOU non è disponibile su PlayStation Plus in versione completa ma può essere comprato su PS5 (in formato fisico e digitale) e dal 28 marzo anche su PC. In alternativa, se siet iscritti a PlayStation Plus Premium potete giocare gratis per due ore a The Last of Us Parte 1.