Dove giocare tutti gli Uncharted? Episodi principali, spin-off e Collection

I videogiochi della serie Uncharted hanno segnato indelebilmente tre intere generazioni, ma è possibile che per un motivo o per un altro la vostra carriera da videogiocatori non si sia mai intersecata con le avventure giramondo di Nathan Drake e soci. Vi è venuta voglia di recuperarle? Ecco su quali piattaforme di gioco potete trovarle!

Dove giocare tutti gli Uncharted?

Episodi originali della serie principale

Uncharted: Drake's Fortune (2007) - PlayStation 3

(2007) - PlayStation 3 Uncharted 2: Il Covo dei Ladri (2009) - PlayStation 3

(2009) - PlayStation 3 Uncharted 3: L'Inganno di Drake (2011) - PlayStation 3

(2011) - PlayStation 3 Uncharted 4: Fine di un Ladro (2016) - PlayStation 4 (retrocompatibile con PS5)

Spin-off

Uncharted: Golden Abyss (2011) - PlayStation Vita

(2011) - PlayStation Vita Uncharted: L'Eredità Perduta (2017) - PlayStation 4 (retrocompatibile con PS5)

Raccolte e rifacimenti

Uncharted: The Nathan Drake Collection (2015) - PlayStation 4 (retrocompatibile con PS5) - N.B. Include le versioni rimasterizzate di Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Il Covo dei Ladri e Uncharted 3: L'Inganno di Drake.

(2015) - PlayStation 4 (retrocompatibile con PS5) - N.B. Include le versioni rimasterizzate di Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Il Covo dei Ladri e Uncharted 3: L'Inganno di Drake. Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri (2022) - PlayStation 5 e PC - N.B. Include le versioni native per PS5 e PC di Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta

Adesso sapete dove trovare tutti i giochi di Uncharted, ma prima di salutarvi riteniamo importante approfondire alcune questioni. Tra gli spin-off andrebbe menzionato anche il gioco di carte collezionabili Uncharted: Fight for Fortune per PlayStation Vita del 2012, ma i suoi server sono stati chiusi definitivamente nel 2019. Per quanto riguarda i giochi inclusi nella Nathan Drake Collection, segnaliamo che possono essere acquistati anche singolarmente in digitale sul PlayStation Store. Facciamo inoltre notare che Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta non possono più essere acquistati singolarmente in formato digitale sul PlayStation Store, ma solamente nell'ambito di un bundle che li comprende entrambi al costo complessivo di 39,99 euro (ma che spesso va in sconto a 9,99 euro).

In ultimo, vogliamo abbondare citando anche il film di Uncharted: non è un videogioco (ma va!) e non fa parte della continuity ufficiale della serie di Naughty Dog, ma sappiate che potete acquistarlo in DVD, Blu-Ray e formato digitale, noleggiarlo su Microsoft Store, Apple TV, Rakuten TV e Google TV, e - al momento della stesura di questo contenuto - guardarlo senza costi aggiuntivi nell'ambito di un abbonamento a Prime Video.

Adesso è tutto, anzi no: lo sapete che Uncharted 4: Fine di un Ladro è uno dei tanti videogiochi ambientati in Sud Italia?