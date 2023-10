Giocate con controller Xbox non ufficiali? Presto non funzioneranno più!

Al giorno d'oggi i controller ufficiali Xbox, PlayStation e Nintendo hanno raggiunto prezzi più onerosi rispetto alle passate generazioni, motivo per cui spesso si recuperano pad non ufficiali più economici in modo così da risparmiare qualche soldo. Ma se giocate sulle console Microsoft c'è una brutta notizia.

A partire dal 12 novembre 2023, infatti, il colosso di Redmond bloccherà tutti i controller senza licenza Xbox. Già adesso chi utilizza un pad di terze parti non riconosciuto da Microsoft riceve un messaggio di errore dalla propria console (l'errore "0x82d60002"), che avvisa gli utenti del blocco di qualunque accessorio non ufficiale nella data designata. La compagnia suggerisce quindi di fare riferimento all'elenco di prodotti autorizzati sul proprio sito web per avere certezza assoluta su cosa continuerà ad essere pienamente compatibile dopo il 12 novembre.

Stando a quanto riportato dal portale Windows Central, nei piani di Microsoft c'è per il prossimo futuro l'intenzione di espandere il proprio programma per controller wireless di terze parti approvati per Xbox Series X/S, così da ampliare ancora di più la scelta a disposizione dei consumatori. Il blocco dovrebbe inoltre interessare principalmente i controller con cavo delle aziende meno conosciute, laddove invece i prodotti a marchio Razer e Turtle Beach ad esempio continueranno a funzionare regolarmente essendo riconosciuti da Microsoft.

In ogni caso la mossa della casa di Redmond potrebbe creare non poche noie a più giocatori, costretti a dover acquistare un nuovo controller conforme alle nuove norme. Nel frattempo vi ricordiamo tutte le novità dell'update di ottobre per Xbox Series X/S che riguardano per l'appunto anche i pad.