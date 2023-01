Ha giocato 6000 ore a Red Dead Redemption 2 su Stadia: Rockstar premia il devoto fan

Google Stadia dice addio ai giocatori. La piattaforma in streaming di Google chiude i battenti il 18 gennaio 2023, divenendo così inattiva. E per un giocatore in particolare questo saluto si rivela piuttosto sentito.

Lo streamer Colour, divenuto noto per aver giocato 6000 ore a Red Dead Redemption 2 su Google Stadia, si è infatti cimentato con un'ultima live volta a dare una chiusura definitiva alla sua lunghissima avventura con il kolossal di Rockstar Games su Stadia. L'utente rischiava di perdere le sue migliaia di ore passare sul gioco, tuttavia Rockstar ha poi reso possibile trasferire i salvataggi di Red Dead Online da Stadia ad altre piattaforme, permettendo così a Colour ed a tutti gli altri giocatori di non perdere i progressi compiuti nel corso del tempo.

In ogni caso per lo streamer, che ha investito così tanto tempo sull'avventura con protagonista Arthur Morgan e relativa componente online, rimane un addio agrodolce, che però ha avuto anche una gradita sorpresa: per premiare l'enorme devozione del fan, Rockstar gli ha infatti inviato un pacco colmo di gadget e merchandising a tema Red Dead Redemption II. Senza dubbio la miglior ricompensa per aver dimostrato così tanto impegno nei confronti del gioco, e che rende così un po' meno amaro l'addio a Google Stadia per Colour.