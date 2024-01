Avete mai giocato a Kurushi per PS1? Affascinante ma il gameplay resta un vero mistero

Se avete posseduto una PS1 tra il 1997 e il 2000, il nome Kurushi probabilmente non vi suonerà nuovo. Era uno dei giochi inclusi nella mitica Demo 1 di PlayStation con la copertina viola.... ma qualcuno ha mai capito come si gioca a Kurushi?

Conosciuto come IQ in Giappone e Intelligent Qube in Nord America, Kurushi è un action puzzle a base di cubi. Il funzionamento però resta per molti ancora oscuro: su una plancia verticale composta da 25/30 "righe" il giocatore dovrà "interrompere" la catena di cubi distruggendone alcuni, evitando così di farsi travolgere dagli stessi, pena l’inevitabile Game Over. Sulla carta è tutto molto affascinante ma nella pratica poi qualcosa va storto e il gameplay resta inutilmente complesso e macchinoso da capire.

Kurushi presenta varie modalità di gioco e supporta anche il multiplayer (gioco alternato, non in simultanea, purtroppo). Un titolo con un gameplay sicuramente originale e uno stile estetico particolarissimo, premiato dal pubblico (oltre 750.000 copie vendute) e dalla critica, tanto da vincere un Excellence Award for Interactive Art al Japan Media Arts Festival del 1997.

In Giappone, dicevamo, Kurushi riscosse un piccolo successo ma in Occidente il gioco venne completamente snobbato, molti faticavano a capirne le meccaniche di gameplay, altri invece criticavano lo stile grafico minimale. Era effettivamente un titolo difficile da padroneggiare, soprattutto per il target della console Sony all’epoca, ovvero i ragazzi adolescenti. E voi, avete mai giocato a Kurushi? Vi piaceva?