Abbiamo giocato a Tekken 8, presto vi sveliamo tutto: data e ora da segnare sul calendario

Finalmente possiamo dirvelo: abbiamo partecipato all'evento stampa di anteprima di Tekken 8 e provato con mano il nuovo picchiaduro di Bandai Namco. Tra pochi giorni vi racconteremo tutto: quando? Presto, molto presto.

Al momento non possiamo dirvi nulla ma sintonizzatevi su queste pagine il 12 dicembre alle 15:00 per scoprire tutte le novità su Tekken 8 con il resoconto della nostra prova, la video anteprima su YouTube e altri contenuti pensati per mettervi al corrente delle nostre impressioni sul prossimo gioco di Tekken.



Tekken 8 è atteso per il 26 gennaio 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, il gioco non arriverà su piattaforme old-gen come PlayStation 4 e Xbox One e nemmeno su Nintendo Switch. Per questa nuova entrata della serie, Bandai Namco ha lavorato per espandere il roster di Tekken 8 che al momento conta nomi come Bryan Fury, Claudio Serafino, Devil Jin, Devil Kazuya, Emilie De Rochefort (Lili), Hwoarang, Jack-8, Jin Kazama, Jun Kazama, Kazuya Mishima, King, Lars Alexandersson, Nina Williams, Paul Phoenix, Kuma/Panda, Leo, Zafina e Victor Chevalier.



Tra pochissimi giorni potremo dirvi tutto quello che sappiamo su Tekken 8, ricordatevi dunque di segnare la data sul calendario: appuntamento fissato per il 12 dicembre alle 15:00 sui nostri canali.