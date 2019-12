In Call of Duty Modern Warfare è possibile essere eliminati da... una sedia!

Call of Duty Modern Warfare, come molti suoi congeneri, è un gioco altamente competitivo. Un attimo di distrazione può fare la differenza tra una gloriosa vittoria e una vergognosa sconfitta. Il povero sventurato di cui vi parliamo oggi, tuttavia, mai avrebbe potuto immaginare l'identità del suo peggior nemico...

Un giocatore ha scoperto che le due sedie girevoli nell'hotel della mappa di St. Petrogad sono due veri killer professionisti. Non provate a colpirle con un attacco corpo a corpo: mentre ruotano, sono in grado di uccidervi istantaneamente. Non ci credete? Guardate il video che il giocatore ha pubblicato su Redditt, lo abbiamo allegato in calce a questa notizia! All'utente è successo mentre giocava un match nella modalità Infected, ma S.E. Doster di Kotaku, incuriosita dall'accaduto, ha provato a replicare la mossa anche in Free-Fo-All e Team Deatmatch, andando incontro al medesimo fato: uccisa da una sedia girevole!

Le sedie presenti in Vacant, mappa di recente introduzione, sono simili, ma a quanto pare non sono girevoli e non sono in grado di eliminare i giocatori. Questa particolare abilità, chiaramente derivante da un bug che probabilmente verrà risolto da Infinity Ward con una delle prossime patch, è posseduta esclusivamente da quelle dell'hotel di St. Petrogad.

Call of Duty: Modern Warfare non è certamente nuovo a problemi di questo tipo: di recente un glitch ha permesso a un giocatore di esplorare la mappa battle royale che non è ancora stata introdotta ufficialmente, mentre grazie ad un altro è possibile sparare da sotto il pavimento e da dietro i muri.