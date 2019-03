Un giocatore ha completato Sekiro in appena 50 minuti!

Come ha ribadito più volte il nostro Francesco Fossetti nella recensione di Sekiro: Shadows Die Twice, il nuovo titolo diretto da Hidetaka Miyazaki è il più difficile mai uscito dagli studi di FromSoftware, in grado a mettere a dura prova anche i giocatori più abili in circolazione.

Mentre la maggior parte delle persone continua a faticare per proseguire il viaggio nel Giappone Feudale nei panni del "lupo con un solo braccio", un utente incredibilmente valoroso è riuscito ad arrivare ai titoli di coda in meno di un'ora. Avete capito bene: lo speedrunner danflesh111 è stato in grado di completare il gioco in appena 50 minuti e 52 secondi. Durante la sua corsa indemoniata ha evitato numerosi nemici e pericoli superflui, ma ha comunque dovuto abbattere tutti i boss principali, un'impresa non da poco. Se non avete paura degli spoiler, potete visionare l'intero walkthrough nel video allegato in calce a questa notizia. Osservandolo, potreste imparare qualche trucchetto!

I titoli di FromSoftware da sempre attirano questa tipologia di utenza: basti pensare alle gesta di The_Happy_Hob, che è stato capace di completare l'intera trilogia di Dark Souls senza subire neppure un colpo. Ciò che rende speciale l'impresa di danflesh111 con Sekiro: Shadows Sie Twice, tuttavia, è la rapidità con la quale è stata compiuta, dal momento che il titolo è approdato sul mercato da meno di una settimana. Ciò significa che ci sono anche dei margini di miglioramento, pertanto non è escluso che questo record possa essere battuto in futuro. Voi, invece, come ve la state cavando?