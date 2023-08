Un giocatore di Hades ha completato un'impresa che sembrava impossibile

Da circa tre anni, una sfida ambiziosa in voga nella community di Hades è quella di completare il gioco con Heat Gauge al livello 64. Secondo un giocatore esperto, ci sarebbero volute almeno 85 ore per completarla, con una probabilità dello 0,0147% di ottenere l'equipaggiamento e le abilità ottimali per aumentare al massimo le possibilità.

Hades ha trionfato agli Hugo Awards. Come si suol dire, è impossibile finché qualcuno non riesce a farlo. Un appassionato, infatti, è riuscito a completare la sfida e a finire Hades con Heat Gauge al livello 64. Si tratta dello Youtuber Jade, che ha terminato il gioco alla difficoltà più elevata, attivando tutte le opzioni più punitive e, naturalmente, testimoniando tutto in un video.

Il successo non può prescindere da una componente fondamentale, la fortuna, e sicuramente il giocatore ne ha avuta tanta. Combinata alla sua straordinaria perizia con le meccaniche di gioco, il risultato ha avuto dell'incredibile.

Per dovere di cronaca, Jade aveva già finito il gioco con la Heat Gauge al livello 64, ma con l'ausilio di alcune mod, ritenute l'unico modo per rendere fattibile l'estrema difficoltà di Hades. Stavolta, invece, l'impresa è definita eroica proprio perché compiuta senza alcun tipo di assistenza. Ci sono anche alcuni consigli su come giocare meglio modificando i comandi di Hades su Playstation e Xbox.

In un commento di un fan si legge: "Per chiunque non lo sappia, questa è sicuramente la cosa più impressionante mai realizzata in questo videogioco, e forse una delle cose più fortunate e precise mai realizzate in un gioco in generale".