Un giocatore invita il director di God of War a lasciare Sony per Xbox Game Studios

Nonostante Cory Barlog sia legato a Santa Monica Studio e abbia messo la firma su uno dei più grandi capolavori mai usciti su piattaforme PlayStation - God of War - ha più volte ammesso pubblicamente di amare il gaming in tutte le sue forme senza prediligere alcuna "bandiera", arrivando in più di un'occasione a lodare i concorrenti della stessa Sony.

Come sicuramente converrete anche voi, non c'è assolutamente nulla di male... eppure, lo YouTuber TheRealAirplane99 ha un'opinione completamente opposta. Palesemente indispettito dall'atteggiamento del talentuoso director, ha realizzato un video intitolato "Perché Cory Barlog non va a lavorare per Xbox Game Studios?", in cui raccoglie alcuni dei messaggi di Barlog e giustifica il suo pensiero in tre punti:

Ama tutti i giochi anche se sono spazzatura; Vuole che le esclusive scompaiano; Ama Phil Spencer nonostante la sua politica anti-consumatori.

Secondo TheRealAirplane99, Barlog passa troppo tempo a lodare i giochi multipiattaforma (anche se sono pessimi) e troppo poco a fare altrettanto per i prodotti di casa PlayStation. Un atteggiamento del genere renderebbe il director un perfetto candidato per gli Xbox Game Studios, che sfornerebbero nel 99% dei casi "spazzatura irrilevante".

Non spenderemo molte parole per spiegare quanto sia poco condivisibile il suo pensiero, poiché i motivi ci sembrano palesi. Cory Barlog, dal canto suo, sembra essersi divertito molto nel leggere tali parole. Portando all'attenzione dei suoi seguaci le parole dello YouTuber, ha scritto: "Ne farò un poster e lo appenderò nel mio ufficio", per poi ribadire per l'ennesima volta "Mi piace realizzare giochi. Mi piace giocare. Tutti quanti, indipendentemente dal sistema".

Cosa ne pensate di tutto ciò? Tra l'altro, un paio di giorni fa, Cory Barlog ha affermato di desiderare fortemente un nuovo Golden Sun su Nintendo Switch.