Giocatore italiano conquista scena europea di Tekken 7: trionfo a Baku

Mentre prendono il via le qualifiche italiane di Tekken 7 per la rappresentanza del Belpaese al World Esports Championship 2022 che si terrà a Bali, in Europa l’atleta degli Hg Esports, Carlo Vinci si è aggiudicato il titolo di campione europeo di Tekken 7 sul palcoscenico di Baku.

La vittoria in finale è giunta contro la Georgia, ma il percorso è stato tutt’altro che semplice: Vinci ha chiuso il girone al primo posto in solitaria, raggiungendo poi la Svezia ai quarti di finale; aggiudicatosi pure tale match, il futuro campione europeo ha subito l’unica sconfitta per 3-2 contro l’Ungheria. Dal Loser Bracket, tuttavia, si è ripreso fino al rematch con l’Ungheria e, infine, la finalissima contro la Georgia di Duelist17. In tale scenario, il nostro Mitrust Storm ha infine sconfitto l’avversario con un 5-3 emozionante.

L’impresa compiuta da Carlo Vinci conferma così la qualità dei talenti presenti nel Belpaese, spinta poi dalla FIDE (Federazione Italiana Discipline Elettroniche) con qualifiche ed eventi dedicati al picchiaduro di casa Bandai Namco, Tekken 7. Ora lo spettacolo sarà tutto a Napoli tra il 10 e l’11 settembre, quando si terrà il torneo Only The Best IV il cui vincitore rappresenterà ufficialmente il nostro paese in Indonesia. Come sempre, auguriamo buona fortuna a tutti i partecipanti!