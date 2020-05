Il giocatore NBA Josh Hart va in rage e distrugge la propria tastiera durante una live

La star dell'NBA, Josh Hart, è costretto come tutti a stare chiuso in casa a causa della situazione sanitaria mondiale. La quarantena del cestista, però, sembra non sia per nulla rilassante, visto la reazione folle che ha avuto durante una live su Twitch.

La giovanissima guardia dei Pelicans stava giocando a Modern Warfare con alcuni amici e, durante un match tesissimo in modalità Cerca e distruggi, è stato freddato da un avversario.

La reazione è stata immediata: come potete vedere dal video, Hart ha strappato la tastiera dal PC scaraventandola a terra e mandandola in mille pezzi.

I compagni di squadra di Hart, tra cui Zach LaVine dei Chicago Bulls, si sono messi a ridere prendendo in giro il compagno che, a quanto pare, aveva una tastiera di riserva e ha continuato lo stream.