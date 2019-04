Un giocatore ha ricreato Super Mario Maker in LittleBigPlanet 3

Prima di Dreams, c'era LittleBigPlanet. Il simulare di livelli sembra impallidire al confronto del nuovo nato in casa Media Molecule, ma può in ogni caso vantare un set di strumenti incredibilmente validi e potenti. A dimostrarlo, come se ce ne fosse ancora bisogno, c'ha pensato ancora una volta un creatore conosciuto nella comunità come ClapTrap9.

La prova del fuoco di ogni editor di livelli che si rispetti è solitamente rappresentata dalla riproduzione 1:1 di un livello di Super Mario perfettamente funzionante. ClapTrap9 è andato e, grazie a LittleBigPlanet 3, è riuscito a ricreare Super Mario Maker, che è a sua volta un editor con il quale dare forma ai giochi dell'idraulico italiano. Ovviamente non ha disposizione tutti gli strumenti del titolo di Nintendo, ma il risultato è ugualmente affascinante, come potete vedere voi stessi nel video allegato in apertura di notizia. Fateci sapere cosa ve ne pare nei commenti!

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Super Mario Maker 2 verrà lanciato su Nintendo Switch nel corso del mese di giugno. Dreams di Media Molecule, erede spirituale (incredibilmente più potente) della serie LittleBigPlanet, debutterà in Accesso Anticipato tra pochissimi giorni, il prossimo 16 aprile!