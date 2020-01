Un giocatore di Ring Fit Adventure mostra la sua trasformazione fisica dopo un mese

Nonostante le riserve degli analisti, Ring Fit Adventure per Nintendo Switch si sta rivelando un successo in Giappone. Poco prima di Natale, il fitness game era vicino a raggiungere quota 500.000 copie vendute, un risultato ragguardevole che è sicuramente cresciuto ulteriormente durante le festività natalizie.

Anche la stessa Nintendo aveva sottovalutato il suo hardware, al punto da vedersi costretta a scusarsi con i giocatori e i negozi per la carenza di scorte. Non c'è voluto molto prima che cominciassero ad emergere le prime storie dei giocatori legate a questo curioso mix di tra un gioco d'avventura e un fitness game, che sembra rendere omaggio all'epoca Wii, quando spopolavano esperienze di questo tipo.

Un giocatore filippino, Migui Minaj, ha mostrato su Facebook la sua trasformazione fisica avvenuta in 30 giorni e resa possibile dall'esecuzione costante (25 minuti al giorno) di esercizi con Ring Fit Adventure, uniti ovviamente ad una dieta equilibrata. Migui non ha condiviso dettagli sul peso, ma ha spiegato di essere passato da una condizione sovrappeso a una normopeso, lodando l'efficacia dell'hardware di Nintendo. La foto allegata, come potete vedere in basso, parla chiaro. Cosa ne pensate della sua storia? Qualcuno tra voi sta usando Ring Fit Adventure?