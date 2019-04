Giocatore di Sekiro batte Genichiro Ashina con volante e pedaliera!

L'utente di Reddit conosciuto con il nickname di Cae5ium ha provato a innalzare ulteriormente la già altissima asticella del livello di difficoltà di Sekiro Shadows Die Twice affrontando Genichiro Ashina con l'ausilio, ebbene sì, di un volante e di una pedaliera.

Come dimostra lo stesso redditor realizzando un filmato esplicativo, la battaglia contro uno dei boss più ostici della dimensione fantasy di From Software si è protratta per poco più di quattro minuti, un lasso di tempo mostruosamente lungo se consideriamo che per avere la meglio sull'avversario ha potuto impiegare solo un vecchio volante e una pedaliera, rimappando i comandi su questo insolito controller.

L'incredibile impresa compiuta da Cae5ium segue di qualche giorno l'altra grande sfida portata a termine da chi ha saputo giungere ai titoli di coda di Sekiro senza subire danni, registrando il tutto in una serie di streaming che hanno calamitato le attenzioni di migliaia di curiosi.

Se siete ancora alla ricerca di un modo per abbattere questo difficile boss, su queste pagine trovate una comoda guida con trucchi e consigli per affrontare Genichiro. Sapevate inoltre che i dataminer di Sekiro Shadows Die Twice hanno trovato dei contenuti tagliati dal gioco che avrebbero potuto espanderne il lore e la narrazione?