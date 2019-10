Un giocatore ha speso più di 150.000 dollari nell'ultimo Transformers per smartphone

Abbiamo spesso parlato di come le microtransazioni possano avere un effetto decisamente negativo su alcuni utenti, in particolar modo di quelli più piccoli. La storia di cui vi parleremo oggi riguarda però una persona adulta che ha perso il controllo giocando a Transformers: Earth Wars.

Il titolo del 2016, una sorta di Clash of Clans in salsa Transformers, è riuscito infatti a catturare l'attenzione di un giocatore al punto da fargli una cifra superiora a 150.000 dollari in microtransazioni. Tale informazione non è emersa direttamente dal giocatore, la cui identità è tutt'ora anonima, ma da Henry Fong, CEO del team di sviluppo Yodo1. In occasione della Game Connect Asia-Pacific Conference si è infatti parlato di acquisti in-app e di come il team di sviluppo del gioco dedicato ai robottoni Hasbro disponga di un'intelligenza artificiale il cui obiettivo è quello di studiare il comportamento dei giocatori, così da apprendere meglio quali sono le meccaniche che li inducono a spendere il proprio denaro in microtransazioni.

Pare inoltre che una spesa del genere abbia attirato l'attenzione delle autorità, le quali stanno concentrando sempre di più le loro forze sulla creazione di regolamentazione di loot box e microtransazioni.

