I giocatori di Assassin's Creed Odyssey adorano i sottotitoli

Stando ai numeri pubblicati di recente da parte di Ubisoft, sono davvero in tantissimi i giocatori di titoli come Assassin's Creed Odyssey a non riuscire a fare a meno di una funzionalità aggiuntiva come quella dei sottotitoli.

Pare infatti che il 95% dei possessori dell'ultimo capitolo della serie a base di assassini abbia infatti attivato questa funzione, mentre per Far Cry New Dawn saliamo al 97%. In entrambi i giochi i sottotitoli attivi fanno parte delle impostazioni predefinite, il che significa che sono davvero in pochissimi ad averli disattivati. Il caso di Tom Clancy's The Division 2 è invece più particolare, poiché nello sparatutto online dell'azienda francese sono disattivati di default e, nonostante li abbia attivati almeno una volta il 75% dei giocatori, ad utilizzarli attivamente è circa la metà degli utenti totali.

Sembra quindi che i sottotitoli siano considerati molto importanti da parte dell'utenza e, grazie a numeri del genere, è molto probabile che gli sviluppatori ne prendano atto e ne approfittino per migliorarli, in modo da renderli più leggibili anche quando dietro di essi ci sono scene che ne compromettono la visibilità.

