I giocatori di Assassin's Creed Unity rendono omaggio al Notre Dame di Parigi

Il terribile incendio al Notre Dame di Parigi divampato nel tardo pomeriggio di ieri ha sconvolto il mondo intero, che ha assistito inerme alla distruzione di una parte della celebre Cattedrale, uno dei simboli più famosi della capitale francese, e non solo.

Come segnalato dalla divisione francese dell'Huffington Post, molti hanno deciso di reagire al dolore e ammirare la bellezza del Notre Dame grazie ai videogiochi, nel caso specifico ovviamente il riferimento è ad Assassin's Creed Unity di Ubisoft.

Molti giocatori hanno avviato il gioco proprio per tornare a visitare la Cattedrale parigina e rivederla così nella sua interezza. Uscito nel 2014, Assassin's Creed Unity è ambientato ai tempi della Rivoluzione Francese e presenta una ricostruzione incredibilmente accurata del Notre Dame, che ha richiesto da sola oltre due anni di lavoro, come dichiarato dal Senior Level Artist Caroline Miousse in una vecchia intervista pubblicata sulle pagine di Destructoid.

Il Notre Dame di Parigi verrà ovviamente riportato al suo splendore e chissà che proprio il modello tridimensionale di Assassin's Creed Unity non possa aiutare nella ricostruzione di una delle strutture più importanti della storia mondiale.