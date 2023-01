Quanti giocatori attivi hanno gli attuali Call of Duty? Lo rivela Tom Henderson

Da parecchi anni Call of Duty è uno dei nomi più popolari di tutto il panorama videoludico. I giochi del brand prodotto da Activision attirano centinaia di migliaia di utenti sparsi in tutto il mondo, mantenendo numeri costanti grazie in particolare alla popolarità di COD Warzone e di COD Mobile.

Vi siete mai chiesti però quanti sono di preciso gli utenti attivi contemporaneamente sulla serie? Chiaramente una risposta precisa al 100% non c'è date le oscillazioni quotidiane in termini di numeri, tuttavia un'interessante statistica in tal senso arriva dal noto insider Tom Henderson che, in un nuovo intervento sul suo sito Insider Gaming, rivela qualche dettaglio grazie ad una foto proveniente da un nuovo museo spagnolo, l'OXO Museo di Malaga, ed inviata all'autore da un proprio contatto.

Nel momento in cui è stata scattata l'immagine (che potete trovare su Insider Gaming), c'erano attivi un totale di 1.104.383 persone sui titoli attuali di Call of Duty. Nello specifico, COD Warzone 2 ha attirato le attenzioni maggiori con 424.00 utenti, a cui seguono i 406.000 giocatori di COD Mobile; su COD Modern Warfare 2, invece, erano presenti 184.000 persone.

La popolarità della serie si mantiene dunque molto consistente, con Activision che un poco alla volta sta preparando i prossimi contenuti da aggiungere ai suoi giochi. A tal proposito, ecco quando inizia la Stagione 2 si COD Modern Warfare 2 e Warzone 2. Con la nuova Stagione, tra l'altro, è stato confermato che la modalità Hardcore tornerà in COD Modern Warfare 2, arricchendo così il comparto multigiocatore del titolo firmato Infinity Ward.