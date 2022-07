Giocatori poco attivi su PS5 e PS4: Sony svela la sua strategia per migliorare

Nel corso delle ultime ore si è parlato molto dell'andamento di Sony PlayStation e, a tal proposito, uno degli esponenti del colosso nipponico ha confermato la strategia che verrà messa in atto per riaccendere l'interesse dei giocatori.

Stando alle parole di Sony, è da ricercare principalmente nella riduzione della pericolosità del Covid-19 e nella maggiore propensione degli utenti a trascorrere il proprio tempo libero fuori casa la causa della diminuzione dell'attività di gioco sulle due console. Sembrerebbe però che tale tendenza non stia spaventando l'azienda, che ha già un piano per ribaltare la situazione nella seconda metà dell'anno fiscale. L'intenzione di Sony PlayStation è quella di coinvolgere la community con l'uscita di numerosi giochi, incluse le esclusive come The Last of Us Parte 1 e l'attesissimo God of War Ragnarok. Oltre al debutto di nuovi prodotti che spingeranno i giocatori a riaccendere le loro console, l'azienda punta anche ad aumentare le scorte di PlayStation 5 nei negozi di tutto il mondo e sponsorizzare sempre di più il nuovo PlayStation Plus, il catalogo è in costante aggiornamento.

In attesa di scoprire se questa strategia avrà effetto o meno, vi ricordiamo che non si esclude la possibilità che il prezzo di PS5 possa aumentare nei prossimi mesi.