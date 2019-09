I giocatori della beta di Call of Duty Modern Warfare riceveranno una ricompensa nel gioco

Le ricompense in-game per chi ha partecipato alla beta di un gioco non sono una novità, sono anzi in tanti giochi ad averne offerte, incluso lo stesso Call of Duty. In Modern Warfare però Infinity Ward ha promesso qualcosa di molto interessante, come la versione blueprint dell'Hammer Shotgun.

Per chi non ne avesse familiarità, la blueprint è una sorta di progetto, che consente ai giocatori di Modern Warfare di personalizzare le armi, che avranno le migliorie e le modifiche di quelle standard, ma un look esclusivo. La personalizzazione delle armi in Call of Duty Modern Warfare sarà un fattore chiave per il gioco, e dunque l'Hammer Shotgun sembra davvero una ricompensa importante, dato che non è chiaro al momento se tutti i giocatori in futuro avranno la possibilità di ottenerla.

Per averla bisogna aver giocato alla demo di Call of Duty Modern Warfare e raggiungere almeno il livello 10, e al lancio del gioco ci si ritroverà il fucile nell'inventario. Potete trovare un'immagine dell'Hammer Shotgun nella copertina e in calce alla news.

Call of Duty Modern Warfare sarà disponibile a partire dal 25 Ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per approfondire potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Call of Duty Modern Warfare.