I giocatori cinesi sono stufi dei videogiochi che sfruttano le IA

Proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato della complessa situazione del mercato videoludico cinese, in cui sta crescendo in maniera vertiginosa l'uso delle intelligenze artificiali con un impatto sul lavoro degli artisti in carne ed ossa. A quanto pare, a non gradire la situazione sono anche i videogiocatori.

In Cina, infatti, sono sempre più numerosi gli utenti che provano a far sentire la propria voce online al fine di limitare l'utilizzo di queste tecnologie per la realizzazione di videogiochi. Il motivo principale di queste proteste è la presenza di personaggi, voci e altri elementi di gioco che risultano essere privi di carattere e spesso presentano errori grossolani nei volti, nelle mani o in altri punti. Questi messaggi non sono diretti a sviluppatori generici, ma ad aziende ben precise che negli ultimi tempi si sono avvalse delle IA per creare contenuti di vario tipo per i loro prodotti di punta. Si pensi alle skin di Naraka Bladepoint da parte di NetEase o al doppiaggio di un personaggio di Tears of Arthemis (titolo degli autori di Genshin Impact), realizzato con le IA durante un periodo di prigionia della voce 'reale'.

Come si può notare, l'impiego delle IA sta prendendo piede non solo fra le software house indipendenti per velocizzare il lavoro, ma anche tra i big del mercato che ne approfittano per risolvere problemi o risparmiare sugli artisti.