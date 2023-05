I giocatori di Counter Strike stanno barando usando una nuova feature di Steam

Proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell'aggiunta del sistema di Overlay su Steam, grazie al quale i giocatori possono tenere a schermo un pratico blocco note in cui annotare qualsiasi cosa possa aiutarli durante il gioco. A quanto pare, però, tale feature viene utilizzata per barare in Counter Strike.

Questi furbetti stanno infatti generando un'annotazione con sopra solo ed esclusivamente un piccolo asterisco. Modificando l'opacità del piccolo riquadro e posizionandolo con precisione chirurgica, si ottiene una sorta di puntatore non ufficiale che permette di sapere esattamente dove finirà il proiettile sparato da un fucile di precisione, arma che non presenta un puntatore mentre non si sta mirando. Sebbene non si tratti di un sistema che garantisce il 100% di precisione, è chiaro che in questo modo diventi molto più semplice usare i fucili di precisione e non escludiamo che Valve decida di correre ai ripari per impedire che ciò possa accadere in futuro.

Occorre precisare che esistono anche altri modi per ottenere risultati simili e, oltre al posizionamento di un qualche tipo di oggetto sullo schermo, ormai da anni alcuni produttori di monitor implementano opzioni per aggiungere un mirino al centro dello schermo e avvantaggiare i giocatori in quei titoli in cui il mirino non è visibile. Insomma, tenere a freno chi vuole barare in questo modo è davvero complesso al di fuori delle competizioni in cui è richiesta la presenza fisica.

