Giocatori di Destiny 2, a raccolta! GiornoGaming vi aspetta alla Milan Games Week

Siete dei grandissimi appassionati del franchise di Destiny e stavate pensando intenzione di partecipare alla Milan Games Week che si svolgerà questo weekend? Allora abbiamo quello che fa per voi!

Dalle ore 16:30 alle 18:30 di sabato 28 settembre si svolgerà - grazie alla collaborazione di RedBull Gaming Italia - il Destiny 2 Meet Up presso lo stand dei C07 dei Qlash al Padiglione 16, ovvero quello dedicato agli eSports. Ad aspettarvi ci sarà GiornoGaming, nostro attivo collaboratore ed esperto dell'universo plasmato dai ragazzi di Bungie. Assieme a lui troverete anche altri celebri content creator legati a Destiny, come ElitGaming, Luga (The Falling Lights), Lorand, DrNaade, RedLeo, Rewind, Curseed e i Chestplate.

Alla Milan Games Week 2019 Bungie non sarà presente con uno stand dedicato, come avvenuto due anni fa, ma quest'evento interamente dedicato alla community italiana si rivelerà ugualmente imperdibile. Per maggiori informazioni vi consigliamo di guardare il video di GiornoGaming allegato in cima a questa notizia. Ne approfittiamo per ricordarvi che Destiny 2: Shadowkeep, la nuova espansione, verrà lanciata il primo ottobre.