Giocatori di Diablo 4, gioite! I Dungeon Incubo diventeranno più generosi

La Modalità Incubo di Diablo 4 è stata progettata per offrire una sfida davvero ardua ai giocatori che hanno il coraggio di affrontarla, ma forse in certi aspetti Blizzard si è spinta un po' oltre. Per questo motivo, nell'ambito della Campfire Chat del 16 giugno, gli sviluppatori hanno evidenziato alcune delle modifiche che intendono apportare.

Con l'obiettivo di convincere un maggior numero di utenti a partecipare all'end-game di Diablo 4 e offrire a quelli che già lo fanno un maggior senso di appagamento, gli sviluppatori hanno deciso di incrementare il numero dei punti esperienza offerti dai Nightmare Dungeon. In aggiunta, intendono mettere a disposizione anche una comoda funzione di teletrasporto verso i dungeon, per rendere più agevole il loro raggiungimento.

I cambiamenti sopradescritti verranno implementati tramite patch nelle prossime settimane, indicativamente intorno al lancio della Stagione 1 di Diablo 4, che dovrebbe avvenire nel corso della seconda metà di luglio. A giudicare dalle reazioni condivise in rete, sembra che gli interventi appena annunciati siano stati ben accolti dalla comunità di gioco, evidentemente stufa delle continue traversate, nonché ingolosita dal maggior numero di punti esperienza promessi. Un utente, ad esempio, ha scritto: "Grazie a Dio! Mi stavo davvero annoiando a viaggiare verso quei posti con quel cavallo goffo, le barricate fastidiose, gli strani percorsi sul GPS e il dover continuamente smontare dal cavallo per saltare scogliere e burroni".