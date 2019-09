I giocatori di FIFA 20 sono riusciti a formare la squadra degli Avengers... più o meno!

Nessuno è in grado di battere gli Avengers, neppure Thanos. Lo sanno bene anche gli abbonati a EA e Origin Access che hanno finalmente potuto scendere sui campi digitali grazie all'Accesso Anticipato di FIFA 20 cominciato ieri 19 settembre.

Quindi, perché non creare una quadra interamente composta dagli eroi più potenti in circolazione chiamata Avengers FC? Purtroppo, i veri Tony Stark, Steve Rogers e compagnia non giocano a calcio, pertanto hanno dovuto arrangiarsi con ciò che passa in convento. Per l'attacco non ci sono stati dubbi: il brasiliano Hulk, militante nello Shanghai SIPG, si è rivelata la scelta più ovvia. Ad affiancarlo ci pensano lo svedese Niklas Busch Thor e l'inglese Ashley Barnes (cognome del Soldato d'Inverno). Tra i centrocampisti svetta il finlandese Oliver Antman, militante nel Nordsjælland, squadra della massima divisione danese. Il resto del centrocampo a tre è completato dal tedesco della Dynamo Dresden Chris Löwe e da Josh Key dell'Exeter City (quarta divisione inglese!), finiti lì solo perché i loro cognomi pronunciati uno dietro l'altro ricordano Loki... che a dirla tutta non è neppure un Avenger.

Ci sono un bel po' di Parker in FIFA 20, ma alla fine è stato scelto l'americano Tim Parker dei New York Red Bulls... dopotutto, l'amichevole ragnetto di quartiere viene proprio dalla Grande Mela. Per sostituire adeguatamente il Vendicatore più amato in assoluto, Iron Man, ci son voluti ben tre difensori: oltre a Niklas Stark, che gioca nell'Hertha Berlino, sono stati scelti anche l'inglese Finley Iron (che in realtà è un portiere) e il rumeno Dennis Man. Giungiamo, infine, all'ultimo baluardo della squadra, l'estremo difensore: chi meglio Kieran Lee, che condivide il cognome con Stan Lee? Nella vita vera fa il centrocampista, ma nell'Avengers FC gli tocca difendere la porta!

Quest'accozzaglia di giocatori, alcuni dei quali fuori ruolo, probabilmente non è in grado di andare molto lontano in FIFA 20, ma ha senza dubbio un certo fascino. Se avete 10.000 FIFA Coins (questo, suppergiù, il prezzo richiesto sul mercato dei trasferimenti) in avanzo, adesso sapete cosa farci! Già che ci siete, leggete anche la recensione di FIFA 20.