Quanti giocatori hanno già finito God of War Ragnarok? Le statistiche

God of War Ragnarok ha compiuto il suo esordio su PlayStation 5 e PS4 il 9 novembre 2022, e l'ultima fatica di Santa Monica Studio ha già avuto un fortissimo impatto sul mercato, arrivando a vendere più di 5 milioni di copie già pochi giorni dopo il lancio.

Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios, ha confermato che God of War Ragnarok ha registrato il miglior lancio di sempre per un first party PlayStation e , con grande probabilità, il suo successo è destinato a divenire ancora più grande nei prossimi mesi. Intanto milioni di giocatori si stanno godendo l'ultima avventura norrena di Kratos ed Atreus, ma in quanti hanno già finito almeno l'avventura principale?

Stando alle statistiche relative ai Trofei sbloccati su PlayStation, nel momento in cui scriviamo quasi il 25% degli utenti (per la precisione 24,8%) ha ottenuto l'obiettivo relativo alla conclusione della storia, a due settimane dal debutto su console PlayStation. Diverso invece il discorso relativo al Trofeo di Platino, finora ottenuto soltanto dal 3,9% dei giocatori.

Il nuovo God of War è indubbiamente un gioco molto ricco in termini di contenuti e di conseguenza richiede molto tempo non solo per arrivare ai titoli di coda, ma anche per riuscire a sbloccare tutti i Trofei presenti all'interno dell'opera. Ma con un grande numero di appassionati ancora alle prese con il gioco, questi numeri sono destinati a crescere sempre di più nell'immediato futuro. Se il vostro obiettivo è completare tutte le quest ed i contenuti più importanti del gioco, la nostra guida ai Trofei di God of War Ragnarok vi darà alcuni suggerimenti su come ottenerli.